МО заявило о переходе прозванной лесом призраков зоны в ЛНР под контроль РФ

Прозванная «лесом призраков» территория Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР) перешла под контроль России. Это следует из сообщения российского Министерства обороны (МО), которое распространил ТАСС.

Как заявили в МО, армия России взяла эту зону под контроль благодаря слаженной работе мотострелков, штурмовиков, разведчиков и артиллеристов. В ходе последнего боя за «лес призраков» несколько украинских бойцов сдались в плен. После окончания боев за Серебрянское лесничество военные участвовавшей в сражениях группировки войск «Запад» продолжили наступление.

Также в пятницу, 19 сентября, сообщалось о переходе населенного пункта Муравка в Донецкой народной республике под российский контроль.

Президент России Владимир Путин заявлял о наступлении армии по всей линии боевого соприкосновения. Он отмечал мужество и героизм участников спецоперации.