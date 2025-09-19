Минобороны России заявило о взятии под контроль села Муравка в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Муравка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, с 13 по 19 сентября бойцы нанесли поражение формированиям 15 бригад Вооруженных сил Украины, 3 бригад морской пехоты, 3 бригад теробороны, 2 бригад Нацгвардии и бригады национальной полиции.

По данным Минобороны России, за неделю Киев потерял в зоне ответственности центра до 3330 военнослужащих, 29 боевых бронемашин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий.

Ранее глава оборонного ведомства Андрей Белоусов отчитался о росте площади территории, занимаемой ежемесячно российскими бойцами в зоне СВО, практически в два раза. По его словам, если раньше она составляла 300-400 квадратных километров, то теперь — 700 квадратных километров в месяц. Кроме того, министр обороны России привел данные, согласно которым с 1 января по 3 сентября 2025 года ВСУ потеряли свыше 340 тысяч человек.