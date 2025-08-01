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14:38, 1 августа 2025Россия

Путин заявил о наступлении российских войск

Путин заявил о наступлении войск России по всей линии боевого соприкосновения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о наступлении Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. Его комментарий на пресс-конференции с журналистами после встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко приводит ТАСС.

Глава государства отметил мужество и героизм участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Путин также подчеркнул, что информация об освобождении Часова Яра полностью соответствует действительности.

«ВС РФ его освободили еще несколько дней назад», — заметил он в беседе с журналистами.

По словам президента России, руководство Украины не очень осведомлено о ситуации на поле боя, если опровергает эти сведения.

О взятии Часова Яра армией России стало известно утром 31 июля. Отмечалось, что город был взят под контроль в результате действий «Южной» группировки войск.

ЖЗЛ
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