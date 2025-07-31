Россия взяла под контроль Часов Яр в ДНР

Минобороны: Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Часов Яр в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль действиями «Южной» группировки войск. Других данных об этом в ведомстве не привели.

29 июля военкоры сообщали о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром. Сообщалось, что армия России продолжает атаки и контролирует как минимум 90 процентов города. Противник, как сообщал глава ДНР Денис Пушили, несет в населенном пункте серьезные потери.

Контроль над Часовым Яром важен для усиления давления ВС России на Константиновку. Кроме того, взятие города позволит армии доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружовка, Славянск и Краматорск.