Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 31 июля 2025Россия

Россия взяла под контроль Часов Яр в ДНР

Минобороны: Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Часов Яр в ДНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль действиями «Южной» группировки войск. Других данных об этом в ведомстве не привели.

29 июля военкоры сообщали о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром. Сообщалось, что армия России продолжает атаки и контролирует как минимум 90 процентов города. Противник, как сообщал глава ДНР Денис Пушили, несет в населенном пункте серьезные потери.

Контроль над Часовым Яром важен для усиления давления ВС России на Константиновку. Кроме того, взятие города позволит армии доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружовка, Славянск и Краматорск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла под контроль Часов Яр в ДНР

    Трамп грубо ответил Медведеву

    В МИД России рассказали о перспективах переговоров с Украиной

    Володин перечислил вступающие в силу в августе законы

    Порнозвезда Бонни Блю выгнала двух мужчин из тысячи во время 12-часового секс-марафона

    ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

    Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей

    Экс-замминистра российского региона приговорили за попытку заработать на пандемии

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с откровенным вырезом

    Названа доля фальсификата на рынке стройматериалов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости