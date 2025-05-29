Раскрыто значение боев за Часов Яр

Подоляка: Взятие Часова Яра крайне важно для наступления на Константиновку

Взятие под контроль Часова Яра позволит усилить давление Вооруженных сил (ВС) России на Константиновку. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Занятие Часова Яра крайне важно для дальнейшего нашего наступления на Константиновку. Значение преобладающих высот "часика" в этом переоценить невозможно», — сообщил он.

19 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают удерживать позиции в городе, и в настоящее время все еще идут городские бои.

Также бойцы ВС России взяли в плен нескольких военнослужащих ВСУ. Это произошло при зачистке многоэтажного квартала Часова Яра.