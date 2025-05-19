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07:28, 19 мая 2025Бывший СССР

Пушилин описал ситуацию в Часов Яре

Пушилин: ВСУ еще имеют возможность удерживаться в Часов Яре, идут городские бои
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему имеют возможность удерживаться в Часов Яре. В городе продолжают идти бои, ситуацию описал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Фиксируем пока еще городские бои в районе огнеупорного комбината. Противник не дает еще пока что заявить о том, что данный населенный пункт освобожден. Поэтому ждем и наблюдаем за происходящим», — уточнил Пушилин.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России направили дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе. Он отметил, что подкрепление позволит получить стратегическое преимущество над противником.

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