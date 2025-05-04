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04:56, 4 мая 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о переброске сил ВС России в ДНР

Марочко: Россия направила дополнительные силы в Часов Яр
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России направила дополнительные силы в Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) для более динамичного продвижения в городе. О переброске Вооруженных сил (ВС) сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В Часов Яр прибыл ряд наших подразделений, дополнительное вооружение и военная техника. Следовательно, были нарощены наши силы и средства на некоторых участках, а это, естественно, позволит в дальнейшем более динамично продвигаться в данном населенном пункте», — рассказал Марочко.

Он отметил, что дополнительные силы позволят получить стратегическое преимущество над противником.

Ранее Марочко сообщил о закреплении российских войск на новых рубежах в Часовом Яре и зачистке центра города от украинских солдат. Он добавил, что ВСУ удерживают «очень мощный укрепрайон» в центре города, который российские военнослужащие пока не преодолели.

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