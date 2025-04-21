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19:02, 21 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о зачистке центра Часова Яра от солдат ВСУ

Марочко: Российские войска закрепляются на новых рубежах в Часовом Яре в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские войска закрепляются на новых рубежах в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) и зачищают центр города от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Часов Яр: после завершения пасхального перемирия здесь продолжились позиционные бои. Наши военнослужащие сейчас сосредоточились на закреплении на новых рубежах и позициях и продолжают вычищать из центральной части города украинских боевиков», — отметил он.

Эксперт добавил, что ВСУ удерживают «очень мощный укрепрайон» в центре города, который российские войска пока не преодолели. При этом он подчеркнул, что существуют предпосылки для оттеснения украинских военных из центральной части Часова Яра.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения армии России продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Он отмечал, что украинские войска пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.

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