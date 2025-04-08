В ЛНР рассказали о ходе боев в Часовом Яре

Марочко: Российские военные продвинулись в Часовом Яре

Российские военные продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«После уничтожения важного опорного пункта украинских боевиков в районе улицы Чехова наши войска продолжили развивать успех в восточном направлении Часова Яра. В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровского пруда», — рассказал он.

По словам отставного военного, сейчас российские войска ведут бои за городской пляж и район городского рынка. Он добавил, что украинские военные контратакуют и всеми силами пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) до последнего будут удерживать Часов Яр. Он подчеркнул, что после взятия населенного пункта продвижение российских войск может значительно ускориться из-за отсутствия укрепрайонов за ним.