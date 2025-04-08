Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 8 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о ходе боев в Часовом Яре

Марочко: Российские военные продвинулись в Часовом Яре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Российские военные продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«После уничтожения важного опорного пункта украинских боевиков в районе улицы Чехова наши войска продолжили развивать успех в восточном направлении Часова Яра. В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровского пруда», — рассказал он.

По словам отставного военного, сейчас российские войска ведут бои за городской пляж и район городского рынка. Он добавил, что украинские военные контратакуют и всеми силами пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) до последнего будут удерживать Часов Яр. Он подчеркнул, что после взятия населенного пункта продвижение российских войск может значительно ускориться из-за отсутствия укрепрайонов за ним.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях с ВСУ у границы Белгородской области

    Военный рассказал о проблемах ВСУ из-за американской техники

    МИД Ирана объявил о переговорах с США после заявления Трампа

    В ЛНР рассказали о ходе боев в Часовом Яре

    Раскрыт способ сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

    Трамп застал чиновников из Ирана врасплох словами о прямых переговорах

    Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

    ВСУ захотели выстроить эшелонированную оборону в Курской области

    В российском поселке мать оставила полугодовалую дочь в сугробе

    В России выросло число краж автомобилей для разбора на запчасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше