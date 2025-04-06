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07:32, 6 апреля 2025Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл план ВСУ в Часовом Яре

Военный эксперт Марочко: ВСУ будут удерживать Часов Яр до последнего
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут удерживать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) до последнего, считает военный эксперт Андрей Марочко. Он раскрыл планы ВСУ в беседе с ТАСС.

«Касаемо Часова Яра: противник пытается удержать данный населенный пункт. Скорее всего, он будет держать данный населенный пункт как в военных целях, так и репутационных, поскольку Часов Яр находится на стратегической высоте и терять эту высоту украинским боевикам никак нельзя», — рассказал он.

Марочко добавил, что после освобождения Часова Яра российские войска смогут продвинуться очень быстро, так как после него существенных препятствий и укрепрайонов со стороны ВСУ нет. Собеседник агентства отметил, что украинские военные делают все возможное, чтобы предотвратить продвижение Вооруженных сил (ВС) России по направлению Дружковки и других населенных пунктов, находящихся у Часова Яра.

Ранее эксперт Ян Гагин рассказал, что ВСУ в ходе обороны в Часовом Яре понесли большие потери в технике и личном составе. Он добавил, что интенсивные бои продолжаются по всей линии боевого соприкосновения, но российские войска имеют успех в выравнивании фронта.

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