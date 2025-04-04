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16:27, 4 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ понесли большие потери в технике и личном составе в Часовом Яре

Гагин: ВСУ понесли большие потери в технике и личном составе в Часовом Яре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обороны в Часовом Яре понесли большие потери в технике и личном составе. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости эксперт Ян Гагин.

«Противник просто так не отступает. Это касается и Часова Яра, куда противник подтягивал еще недавно резервы и пытался даже контратаковать, но в итоге потерял достаточно существенное количество техники при этом и людей», — рассказал эксперт.

Он добавил, что интенсивные бои продолжаются по всей линии боевого соприкосновения, но российские войска имеют успех в выравнивании фронта.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении российских войск на сватовско-кременском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись у сел Новое и Катериновка.

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