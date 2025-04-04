В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении

Марочко: ВС России продвинулись у Нового и Катериновки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у сел Новое и Катериновка. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«ВС России продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец. В результате решительных действий наших военнослужащих расширена зона контроля в районе Нового и Катериновки», — говорится в публикации.

Он добавил, что российским войскам также удалось взять под контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Новолюбовка.

Ранее Марочко также рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области. По его словам, российские войска уничтожили фортификационные сооружения и траншеи ВСУ у села Каменка, а также продвинулись в районе населенного пункта Красное Первое.