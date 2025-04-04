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07:54, 4 апреля 2025Бывший СССР

Полковник в отставке сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Марочко: ВС России уничтожили траншеи ВСУ у села Каменка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили фортификационные сооружения и траншеи Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Каменка Харьковской области, а также продвинулись в районе населенного пункта Красное Первое. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В результате активных боевых действий нашим военнослужащим удалось продвинуться в районе населенного пункта Красное Первое. Также огневым артналетом ВС РФ полностью уничтожили фортификационные сооружения и траншеи восточнее Каменки на одной из позиций противника», — рассказал Марочко.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о контратаках ВСУ в Часовом Яре. Глава республики Денис Пушилин рассказал, что украинское командование перебрасывает резервы на данный участок, в составе которых среди штурмовиков также были замечены женщины.

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