Полковник в отставке сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Марочко: ВС России уничтожили траншеи ВСУ у села Каменка

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили фортификационные сооружения и траншеи Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Каменка Харьковской области, а также продвинулись в районе населенного пункта Красное Первое. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В результате активных боевых действий нашим военнослужащим удалось продвинуться в районе населенного пункта Красное Первое. Также огневым артналетом ВС РФ полностью уничтожили фортификационные сооружения и траншеи восточнее Каменки на одной из позиций противника», — рассказал Марочко.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о контратаках ВСУ в Часовом Яре. Глава республики Денис Пушилин рассказал, что украинское командование перебрасывает резервы на данный участок, в составе которых среди штурмовиков также были замечены женщины.