Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать в Часовом Яре и у Дзержинска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать российские войска в Часовом Яре и у Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что российские войска продолжают доминировать на линии фронта, однако на некоторых участках украинские военные предпринимают попытки контратаковать. «Это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску [где], скажем так, противник не оставляет попыток, перебрасывая резервы, все-таки удержать продвижение наших подразделений», — сказал чиновник.

Глава региона напомнил, что за прошедшую неделю российские войска заняли несколько населенных пунктов на красноармейском направлении. По его словам, украинское командование перебрасывает резервы на данный участок, в составе которых среди штурмовиков также были замечены женщины.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что ВСУ задействовали женщин в качестве штурмовиков на поле боя в ДНР. По его словам, подобные факты были зафиксированы на красноармейском и дзержинском направлениях.