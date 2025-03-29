Пушилин: ВСУ задействовали женщин в качестве штурмовиков в ДНР

Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин», — сказал он. По его словам, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что военнослужащие Вооруженны сил Украины (ВСУ) превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Это происходит из-за мародерства, вандализма и грабежей.

28 марта Минобороны России сообщило о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными.