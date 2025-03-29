РИА: Бойцы ВСУ мародерством и грабежами превращают Курскую область в пустыню

Военнослужащие Вооруженны сил Украины (ВСУ) превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Это происходит из-за мародерства, вандализма и грабежей, сообщил в разговоре с РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы). Все превращено в огневые точки и позиции», — перечислил российский боец. По его словам, в приграничном регионе также оказалось много брошенной техники НАТО и мин западного образца.

Ранее стало известно, что украинские солдаты отбирали у мирных жителей Суджанского района Курской области сотовые телефоны. Они опасались, что граждане начнут снимать их военную технику.