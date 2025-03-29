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00:17, 29 марта 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о забиравших телефоны бойцах ВСУ

ТАСС: ВСУ отбирали у мирных жителей Суджи сотовые телефоны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирали у мирных жителей Суджанского района Курской области сотовые телефоны, чтобы те не могли снимать их технику. Об этом рассказала жительница села Казачья Локня Светлана, ее слова приводит ТАСС.

«Около дома стояли два "Хаммера" американские. Когда мы выходили с соседями общаться, вышли человека четыре с противодроновыми ружьями, боялись, что мы будем снимать. Я говорю, как мы можем снимать, если у нас телефоны отобрали в первые дни?» — рассказала Светлана.

Она добавила, что танк ездил возле ее дома «как на работу»: в уезжал, а в шесть вечера возвращался.

Показания жительницы села Казачья Локня задокументировали следователи Главного военного следственного управления СК России.

Ранее в России назвали задачи армии после отхода ВСУ из Курской области. Первостепенной задачей станет обеспечение безопасности региона, чтобы можно было спокойно отстроить ту небольшую часть области, которую уничтожили ВСУ, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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