Депутат Колесник: ВС РФ обеспечат безопасность после отхода ВСУ из-под Курска

В первую очередь после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Курска Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ) надо будет обеспечить безопасность региона, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Задачи армии он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Первостепенной задачей ВС РФ станет обеспечение безопасности Курской области, чтобы можно было спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которую уничтожили ВСУ, рассказал депутат.

«Там Сумы недалеко находится, где концентрируются украинские войска. Они добивают до Курска, до той же Суджи, что они сейчас и пытаются сделать. Уходя, они ловушки минные ставят, растяжки — не против саперов опытных, против людей гражданских. Нужно сделать зону, чтобы не добивало оружие до Курской области, а потом уничтожать все ракеты, которые только попробуют навестись в сторону Курска», — поделился Колесник.

28 марта Минобороны России сообщило о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными. В связи с этим в оборонном ведомстве пришли к выводу, что слова Владимира Зеленского о прекращении намеренных атак по гражданским энергообъектам являются уловкой с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

