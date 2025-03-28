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11:39, 28 марта 2025Россия

Минобороны заявило об ударе ВСУ с применением HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа»

Минобороны России: ВСУ нанесли удар с применением HIMARS по ГИС «Суджа»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, атака произошла 28 марта около 10:20 утра по московскому времени. «Произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Минобороны России пришли к выводу, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы прекращении намеренных атак по гражданским энергообъектам являются уловкой с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

Ранее, в ночь на 21 марта, на ГИС «Суджа» прогремел взрыв. В российском оборонном ведомстве заявили, что подрыв в ходе отступления устроили украинские военнослужащие, которые контролировали объект с 7 августа 2024 года, используя его в качестве логистического пункта.

ЖЗЛ
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