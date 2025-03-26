Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:52, 26 марта 2025Россия

Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

Кремль: Под временный мораторий на удары попадут газопроводы и АЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

В список были включены нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции. Кроме того, в перечень вошли вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, а также атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Материалы по теме:
«Впереди достаточно большие города» Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
«Впереди достаточно большие города»Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
11 января 2025
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024

В Кремле уточнили, что временный мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года. По взаимной договоренности соглашение может быть продлено. Если одна из сторон нарушит мораторий, то другая сможет считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Зеленский рассказал о переданном США списке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Вашингтону список объектов инфраструктуры, по которым нельзя наносить удары.

Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре. Мы этому выделили много времени, что имеется в виду, что если это тишина в море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

По словам украинского лидера, отдельно Украина передала Соединенным Штатам «лист с объектами», которые Киев считает стратегическими объектами инфраструктуры. Глава Украины также выразил надежду, что договоренности о соблюдении режима прекращения огня будут распространяться на инфраструктуру портов страны.

Ранее Зеленский объяснил, что «просто слов» российского лидера Владимира Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно. По его словам, если Россия не будет наносить удары по согласованным объектам, то Украина, в свою очередь, будет делать то же самое.

ВСУ продолжили удары по энергообъектам

В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров Вашингтона и Москвы продолжили удары по объектам энергетической инфраструктуры.

На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры

Министерство обороны России

Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае 24 марта. Затем украинские войска ударили по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике (ЛНР).

21 марта сообщалось, что украинская армия подорвала ГИС «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на газовое хранилище в Крыму

    Ученые изучали мутную воду и нашли в ней таинственные останки

    Лавров заявил о понимании Зеленским своего положения

    Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

    Арестованный экс-замначальника Генштаба захотел уйти на СВО

    Россиянка пострадал в результате атаки украинского БПЛА

    Лавров назвал генсека НАТО смешным и жалким

    В Финляндии назвали Украину вечным должником Запада

    Россия поднимет вопрос убийства российских журналистов в СБ ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше