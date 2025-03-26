Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

Кремль: Под временный мораторий на удары попадут газопроводы и АЭС

Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

В список были включены нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции. Кроме того, в перечень вошли вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, а также атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

В Кремле уточнили, что временный мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года. По взаимной договоренности соглашение может быть продлено. Если одна из сторон нарушит мораторий, то другая сможет считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Зеленский рассказал о переданном США списке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Вашингтону список объектов инфраструктуры, по которым нельзя наносить удары.

Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре. Мы этому выделили много времени, что имеется в виду, что если это тишина в море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, отдельно Украина передала Соединенным Штатам «лист с объектами», которые Киев считает стратегическими объектами инфраструктуры. Глава Украины также выразил надежду, что договоренности о соблюдении режима прекращения огня будут распространяться на инфраструктуру портов страны.

Ранее Зеленский объяснил, что «просто слов» российского лидера Владимира Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно. По его словам, если Россия не будет наносить удары по согласованным объектам, то Украина, в свою очередь, будет делать то же самое.

ВСУ продолжили удары по энергообъектам

В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров Вашингтона и Москвы продолжили удары по объектам энергетической инфраструктуры.

На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры Министерство обороны России

Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае 24 марта. Затем украинские войска ударили по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике (ЛНР).

21 марта сообщалось, что украинская армия подорвала ГИС «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.