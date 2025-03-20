Зеленский выступил с предложением к Трампу насчет энергообъектов

Зеленский призвал Трампа составить списки энергообъектов, по которым нельзя бить

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе США Дональду Трампу подготовить списки энергообъектов, по которым нельзя будет наносить удары. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сказал президенту Трампу, что желательно, чтобы мы подготовили списки объектов, по которым не может быть применено то или иное дальнобойное оружие РФ», — объяснил он.

Ранее Зеленский принял предложение американского коллеги о взаимном отказе с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре. Но, по его словам, должен существовать список объектов, по которым нельзя наносить удары.

Украинский лидер объяснил, что «просто слов» главы РФ Владимира Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно. По его словам, если Россия не будет наносить удары по согласованным объектам, то Украина, в свою очередь, будет делать то же самое.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся 18 марта, обсудили ситуацию на Украине. Президент России согласился на предложение главы Белого дома об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Однако в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Краснодарском крае, там начался пожар. Позже в Кремле назвали атаку Украины на нефтебазу в России саботажем договоренностей.