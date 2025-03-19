В Кремле назвали атаку ВСУ на нефтебазу в России саботажем договоренностей

Песков назвал саботажем договоренностей атаку ВСУ на энергообъекты Кубани

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты Краснодарского края — саботаж договоренностей, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Информация уже была широкодоступна о команде президента России, о команде верховного главнокомандующего России [о прекращении нанесения ударов по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок] на момент начала этих атак. И киевский режим ничего не сделал для их отмены», — заметил Песков.

Пресс-секретарь президента констатировал, что со стороны Киева нет взамности по вопросу отказа от нанесения ударов по объектам энергетики в течение 30 дней. При этом Путин пока не отменил приказ не наносить соответствующие удары по Украине.

Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся 18 марта, обсудили ситуацию на Украине. Президент России тогда согласился на предложение Трампа об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. В ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Краснодарском крае, там начался пожар.