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11:05, 19 марта 2025Россия

Площадь возникшего из-за БПЛА пожара на нефтебазе Кубани возросла в десятки раз

Площадь возникшего из-за БПЛА пожара на нефтебазе у станицы Кавказской возросла
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Площадь пожара на нефтебазе близ станицы Кавказской возросла в десятки раз и составила 1700 квадратных метров. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Утром 19 марта сообщалось, что площадь возгорания после падения обломков беспилотника составляет 20 квадратных метров.

«В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем», — говорится в сообщении оперштаба.

Там добавили, что в тушении огня принимают участие 179 человек и 54 единицы техники. Никто, предварительно, не пострадал.

Ранее военкор Александр Коц назвал атаку ВСУ по нефтебазе ответом Владимира Зеленского на предварительную договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии. Путин во время телефонного разговора 18 марта согласился на предложение об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. Пожар в районе нефтеперекачивающей станции «Кавказская» сняли на видео.

Вот это да!
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