Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 18 марта 2025Мир

Путин и Трамп созвонились. О чем лидеры стран договорились за два часа переговоров?

Путин назвал прекращение помощи ВСУ ключевым моментом в завершении конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в телефонном формате. Диалог длился около двух часов, в ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта.

В частности, российский лидер поддержал идею главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Путин и Трамп согласились, что первыми шагами к миру являются прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике, а также необходимость начать технические переговоры по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного и прочного мира. И эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке

Белый дом

В американской администрации подчеркнули, что главы государств достигли понимания в том, что украинский кризис должен завершиться «установлением прочного мира».

Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине

Путин подчеркнул, что для завершения украинского кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву. Обсуждая инициативу Трампа о перемирии, президент России также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помимо этого, глава России заявил американскому президенту о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил страны (ВСУ). Он также обратил внимание на преступления ВСУ против мирных жителей Курской области.

В свою очередь пресс-служба Белого дома выступила с обращением, в котором признала, что конфликт на Украине должен был давно закончиться миром. «Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями», — подчеркивается в заявлении.

Материалы по теме:
«У нас сильные карты на руках» Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
«У нас сильные карты на руках»Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
13 марта 2025
«Зеленский знает, что проиграет» В чем секрет успеха операции России в Курской области и почему Трамп хочет перемирия на Украине?
«Зеленский знает, что проиграет»В чем секрет успеха операции России в Курской области и почему Трамп хочет перемирия на Украине?
17 марта 2025

Корме того, выяснилось, что в среду, 19 марта, между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек. Вдобавок, Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли.

Путин и Трамп договорились нормализовать отношения

Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. «Лидерами выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений России и США в свете особой ответственности стран за обеспечение безопасности и стабильности во всем мире», — отмечается в заявлении Кремля. Кроме того, главы государств обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие. В частности, они указали на возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Материалы по теме:
«Перемирие будет к Пасхе» Как Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине за 100 дней и что он готов предложить России?
«Перемирие будет к Пасхе»Как Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине за 100 дней и что он готов предложить России?
28 января 2025
«Путин умен, а Байден глуп» Что Дональд Трамп думал о начале СВО и как хочет избежать третьей мировой войны?
«Путин умен, а Байден глуп»Что Дональд Трамп думал о начале СВО и как хочет избежать третьей мировой войны?
17 ноября 2024

Рассматривая ближневосточную тематику, лидеры обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений в контексте ситуации. Они договорились взаимодействовать с другими странами для достижения этой цели. Также президенты выразили общее мнение, что Иран не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль.

Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Встречи должны пройти в США и России. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп созвонились. О чем лидеры стран договорились за два часа переговоров?

    Макрон оценил переговоры по Украине

    Зеленский прокомментировал предложение о прекращении ударов по энергообъектам

    Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве объяснили

    В США назвали итоги переговоров Путина и Трампа выдающимися

    Президент Казахстана оценил разговор Трампа и Путина

    В офисе Зеленского обвинили Россию в отказе от перемирия

    «Вся Европа дрожит от страха». Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как весь мир их ждал и боялся?

    В Киеве произошли две серии взрывов

    Минобороны раскрыло потери ВСУ в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше