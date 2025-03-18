Путин и Трамп созвонились. О чем лидеры стран договорились за два часа переговоров?

Путин назвал прекращение помощи ВСУ ключевым моментом в завершении конфликта

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в телефонном формате. Диалог длился около двух часов, в ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта.

В частности, российский лидер поддержал идею главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Путин и Трамп согласились, что первыми шагами к миру являются прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике, а также необходимость начать технические переговоры по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного и прочного мира. И эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке Белый дом

В американской администрации подчеркнули, что главы государств достигли понимания в том, что украинский кризис должен завершиться «установлением прочного мира».

Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине

Путин подчеркнул, что для завершения украинского кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву. Обсуждая инициативу Трампа о перемирии, президент России также обозначил пункты, связанные с недоговороспособностью киевского руководства.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помимо этого, глава России заявил американскому президенту о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение Вооруженных сил страны (ВСУ). Он также обратил внимание на преступления ВСУ против мирных жителей Курской области.

В свою очередь пресс-служба Белого дома выступила с обращением, в котором признала, что конфликт на Украине должен был давно закончиться миром. «Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями», — подчеркивается в заявлении.

Корме того, выяснилось, что в среду, 19 марта, между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек. Вдобавок, Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли.

Путин и Трамп договорились нормализовать отношения

Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. «Лидерами выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений России и США в свете особой ответственности стран за обеспечение безопасности и стабильности во всем мире», — отмечается в заявлении Кремля. Кроме того, главы государств обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие. В частности, они указали на возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Рассматривая ближневосточную тематику, лидеры обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений в контексте ситуации. Они договорились взаимодействовать с другими странами для достижения этой цели. Также президенты выразили общее мнение, что Иран не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль.

Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Встречи должны пройти в США и России. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).