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20:57, 18 марта 2025Мир

Путин и Трамп обсудили не связанную с Украиной тему

Путин и Трамп обсудили Иран и потенциальные конфликты на Ближнем Востоке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shir Torem / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Иран и сотрудничество между Москвой и Вашингтоном для предотвращения возможных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что главы государств сошлись во мнении, что Иран не должен оказаться в позиции, в которой сможет уничтожить Израиль.

Ранее стало известно, что Россия и США немедленно начинают переговоры на Ближнем Востоке по урегулированию украинского конфликта.

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