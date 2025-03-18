Путин и Трамп обсудили не связанную с Украиной тему

Путин и Трамп обсудили Иран и потенциальные конфликты на Ближнем Востоке

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Иран и сотрудничество между Москвой и Вашингтоном для предотвращения возможных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что главы государств сошлись во мнении, что Иран не должен оказаться в позиции, в которой сможет уничтожить Израиль.

Ранее стало известно, что Россия и США немедленно начинают переговоры на Ближнем Востоке по урегулированию украинского конфликта.