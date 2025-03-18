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20:35, 18 марта 2025Мир

Россия и США немедленно начнут переговоры по Украине

Белый дом: РФ и США немедленно начинают переговоры по Украине на Ближнем Востоке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию украинского конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в своем аккаунте социальной сети Х.

«Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по прекращению боевых действий в Черном море и переговоров по полному прекращению огня и установлению постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — отмечается в заявлении.

Ранее завершились переговоры Путина и Трампа. Телеканал CNN со ссылкой на российские источники сообщил, что беседа прошла очень хорошо и обе стороны остались довольны разговором.

После проведения разговора Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем сообщается, что лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению мира на Украине, а также создать экспертные группы по урегулированию конфликта.

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