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20:29, 18 марта 2025Мир

Путин заявил о готовности к совместной работе с США по Украине

Кремль: Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Россия готова к совместной работе с США по проработке возможных путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Как сообщается, Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию конфликта на Украине. Президент России также подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, указав на необходимость долгосрочных соглашений.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на российские источники раскрыл итоги переговоров Путина с Трампом. Как утверждается, обе стороны остались довольны разговором.

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