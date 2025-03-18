Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:50, 18 марта 2025Мир

Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

CNN: Переговоры Путина с Трампом прошли хорошо
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошел «хорошо», обе стороны остались им довольны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на российские источники.

«Российский источник, осведомленный о звонке, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо"», — отмечается в материале телеканала. Дополнительных деталей разговора не приводится.

Ранее стало известно, что переговоры президента Путина с Трампом завершились. Корреспондент телеканала NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что беседа политиков составила более 1,5 часа.

При этом депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов сообщил в своем Telegram-канале, что главы государств разговаривали на протяжении 2 часов 28 минут.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

    Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

    Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

    Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

    Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

    Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

    Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

    Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

    Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше