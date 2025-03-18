Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

CNN: Переговоры Путина с Трампом прошли хорошо

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошел «хорошо», обе стороны остались им довольны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на российские источники.

«Российский источник, осведомленный о звонке, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо"», — отмечается в материале телеканала. Дополнительных деталей разговора не приводится.

Ранее стало известно, что переговоры президента Путина с Трампом завершились. Корреспондент телеканала NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что беседа политиков составила более 1,5 часа.

При этом депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов сообщил в своем Telegram-канале, что главы государств разговаривали на протяжении 2 часов 28 минут.