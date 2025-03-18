Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 18 марта 2025Мир

В Кремле подтвердили завершение разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разговор [Путина и Трампа] завершился», — подтвердил агентству представитель Кремля.

Также депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов сообщил в своем Telegram-канале, что главы государств разговаривали на протяжении 2 часов 28 минут.

Ранее заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени. Он также оценил переговоры глав государств, отметив, что они «идут хорошо».

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

    Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

    Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

    Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

    Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

    Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

    Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

    Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

    Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше