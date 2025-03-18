В Кремле подтвердили завершение разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разговор [Путина и Трампа] завершился», — подтвердил агентству представитель Кремля.

Также депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов сообщил в своем Telegram-канале, что главы государств разговаривали на протяжении 2 часов 28 минут.

Ранее заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени. Он также оценил переговоры глав государств, отметив, что они «идут хорошо».