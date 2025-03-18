Трамп выступит по итогам разговора с Путиным

Белый дом: Трамп выйдет к прессе, чтобы прокомментировать разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп выйдет к прессе с комментариями сразу после завершения телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters.

Также заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил в своем аккаунте социальной сети Х, что беседа проходит уже более полутра часов и «продолжается до сих пор».

Ранее Скавино сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени. Он также оценил переговоры глав государств, отметив, что они «идут хорошо».

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину и Трампу предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.

