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18:42, 18 марта 2025Мир

Трамп выступит по итогам разговора с Путиным

Белый дом: Трамп выйдет к прессе, чтобы прокомментировать разговор с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп выйдет к прессе с комментариями сразу после завершения телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters.

Также заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил в своем аккаунте социальной сети Х, что беседа проходит уже более полутра часов и «продолжается до сих пор».

Ранее Скавино сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени. Он также оценил переговоры глав государств, отметив, что они «идут хорошо».

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину и Трампу предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.

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