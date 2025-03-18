Начался разговор Путина и Трампа

Белый дом: Начался телефонный разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает агентство Reuters.

«Разговор проходит хорошо и все еще продолжается», — отметил представитель Белого дома. Уточняется, что беседа двух глав государств уже идет больше часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа ожидается во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Представитель заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора двух лидеров. Предполагается, что целью беседы станет восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.