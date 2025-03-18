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18:03, 18 марта 2025Мир

Начался разговор Путина и Трампа

Белый дом: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает агентство Reuters.

«Разговор проходит хорошо и все еще продолжается», — отметил представитель Белого дома. Уточняется, что беседа двух глав государств уже идет больше часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа ожидается во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Представитель заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора двух лидеров. Предполагается, что целью беседы станет восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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