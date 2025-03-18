Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 18 марта 2025Мир

Путин попросил не слушать Пескова

Путин сказал не слушать Пескова по вопросу переговоров с Трампом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал не слушать его пресс-секретаря Дмитрия Пескова по вопросу переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), транслируемой «Комсомольской правдой».

«Да не слушайте Пескова, у него работа такая», — улыбаясь отмахнулся глава государства, ответив на вопрос о том, когда примерно у него состоится телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов.

Ранее Песков заявил, что разговор Путина и Трампа ожидается во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Представитель заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора глав государств. По его словам, беседа двух лидеров нацелена на восстановление двусторонних отношений и не является некой «новой Ялтинской конференцией» по переделу мира.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил разработать процедуру согласования возврата компаний в Россию

    Цели использования ВСУ женщин-штурмовиков объяснили

    Американский журналист назвал достойное восхищения качество россиян

    Пять членов украинского кол-центра похитили 69 миллионов рублей у россиян

    В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ

    Пассажиры провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

    Компьютеры Apple оказалось невозможно отремонтировать

    Франция разместит ядерное оружие у границы с Германией

    Россиянам сделали неблагоприятный прогноз о катаклизмах

    Раскрыты подробности смерти отца Филиппа Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше