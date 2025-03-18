Путин попросил не слушать Пескова

Путин сказал не слушать Пескова по вопросу переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал не слушать его пресс-секретаря Дмитрия Пескова по вопросу переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), транслируемой «Комсомольской правдой».

«Да не слушайте Пескова, у него работа такая», — улыбаясь отмахнулся глава государства, ответив на вопрос о том, когда примерно у него состоится телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов.

Ранее Песков заявил, что разговор Путина и Трампа ожидается во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Представитель заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора глав государств. По его словам, беседа двух лидеров нацелена на восстановление двусторонних отношений и не является некой «новой Ялтинской конференцией» по переделу мира.