В Кремле назвали время разговора Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа ожидается в 16-18 часов по московскому времени

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ожидается во вторник, 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Во второй половине дня будет известный, уже анонсированный президентом Трампом телефонный разговор», — подтвердил он.

Песков заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора глав государств. При этом пресс-секретарь президента отметил, что выступление Путина по итогам разговора с американским коллегой не ожидается.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков высказался об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и Трампа, заявив, что Россия не теряет надежды. Он уточнил, что на данный момент главы государств созванивались лишь 12 февраля, а после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву разговора между ними не было.