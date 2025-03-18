В Кремле рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Ушаков о предложении США по прекращению огня: Россия не теряет надежды

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не теряет надежды. Таким образом он высказался об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает «Коммерсантъ».

«Уже неделя прошла с момента предложения [США по прекращению огня на 30 дней]. И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды!» — отметил Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что Путину и Трампу «надо говорить друг с другом». Он уточнил, что на данный момент главы государств созванивались лишь 12 февраля, а после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву разговора между ними не было. По словам Ушакова, когда в заявлениях «говорится "мы позвонили..." — это что-то другое имеется в виду».

Ранее Трамп сообщил, что с нетерпением ждет разговора с российским лидером.