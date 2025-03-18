Трамп заявил об ожидании разговора с Путиным

Трамп заявил, что очень ждет разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что очень ждет телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я с нетерпением жду разговора», — написал американский лидер.

Он также сообщил, что уже сейчас согласованы многие элементы договоренностей по Украине, однако в то же время остаются и те, которые пока требуют согласования. По словам Трампа, разговор состоится утром по времени Вашингтона. По московскому времени это будет день.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что разговор двух лидеров запланирован на 18 марта.