Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 17 марта 2025Мир

В Кремле назвали дату разговора Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа состоится 18 марта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отказался раскрыть возможную повестку готовящегося разговора. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что темы беседы двух лидеров априори не подлежат обсуждению.

Ранее Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер планирует поднять вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.

    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Макрон обсудит ситуацию на Украине с будущим канцлером Германии

    На Украине подтвердили повреждение ряда энергетических объектов

    Дерипаска предрек конец Британской империи

    Россиянин получил отказ от матери дать ему телефон и поджег ее вместе с домом

    Снимавшийся в порно боец СВО рассказал о поднятии боевого духа сослуживцам

    В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

    Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

    Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше