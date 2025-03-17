В Кремле назвали дату разговора Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа состоится 18 марта

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отказался раскрыть возможную повестку готовящегося разговора. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что темы беседы двух лидеров априори не подлежат обсуждению.

Ранее Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер планирует поднять вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.