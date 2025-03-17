Трамп назвал дату нового разговора с Путиным

Трамп заявил, что 18 марта проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне». По его словам, в настоящее время существуют «очень хорошие шансы», что конфликт будет урегулирован.

Президент США также сообщил, что на переговорах с Путиным будет затронут вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.