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07:57, 17 марта 2025Мир

Трамп назвал дату нового разговора с Путиным

Трамп заявил, что 18 марта проведет разговор с Путиным
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне». По его словам, в настоящее время существуют «очень хорошие шансы», что конфликт будет урегулирован.

Президент США также сообщил, что на переговорах с Путиным будет затронут вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.

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