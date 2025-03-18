Песков раскрыл две темы разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине и отношения РФ с США

Президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Есть также большое количество вопросов — и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что РФ и США уже согласовали позицию по многим вопросам благодаря переговорам в Стамбуле, приезду спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Москву и первому телефонному разговору Путина и Трампа.

Ранее Песков сообщил, что разговор двух президентов ожидается в 16-18 часов по московскому времени.