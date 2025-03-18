В Белом доме оценили ход переговоров Путина и Трампа

Белый дом: Разговор Путина и Трампа проходит хорошо

Разговор президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа проходит хорошо. Таким образом заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино оценил начавшиеся переговоры глав государств в своем аккаунте социальной сети Х.

«Звонок [Путина и Трампа] проходит хорошо и все еще продолжается», — написал представитель Белого дома.

Кроме того, Скавино рассказал, что беседа глав лидеров стран продолжается уже больше часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа ожидаются 18 марта, в 16-18 часов по московскому времени. Он также заверил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора двух лидеров. Предполагается, что целью беседы станет восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.