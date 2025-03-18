Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 18 марта 2025Мир

Путин и Трамп проговорили час

Замглавы аппарата Белого дома Скавино: Путин и Трамп говорят уже больше часа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп говорят уже больше часа. Об этом написал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в своем аккаунте в социальной сети X.

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра (по времени Вашингтона, 17:00 по мск — прим. «Ленты.ру»). Беседа проходит хорошо и все еще продолжается», — отметил замглавы аппарата.

Ранее Путин в шутку посоветовал не слушать своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова по вопросу переговоров с Трампом. Таким образом он пошутил по поводу информации представителя Кремля о возможном времени телефонной беседы двух глав государств.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Трамп решил изменить санкционный режим

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

    В Белом доме оценили ход переговоров Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше