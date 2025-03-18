Путин и Трамп проговорили час

Замглавы аппарата Белого дома Скавино: Путин и Трамп говорят уже больше часа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп говорят уже больше часа. Об этом написал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в своем аккаунте в социальной сети X.

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра (по времени Вашингтона, 17:00 по мск — прим. «Ленты.ру»). Беседа проходит хорошо и все еще продолжается», — отметил замглавы аппарата.

Ранее Путин в шутку посоветовал не слушать своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова по вопросу переговоров с Трампом. Таким образом он пошутил по поводу информации представителя Кремля о возможном времени телефонной беседы двух глав государств.