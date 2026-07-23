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Из жизни
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06:06, 23 июля 2026Из жизни

Мать загорелась на глазах у детей

Австралийка решила приготовить детям зефир на палочке и погибла
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: A.S. Media / Shutterstock / Fotodom

Мать из Австралии, решившая приготовить для детей зефир на палочке, загорелась у них на глазах. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел в начале июля во дворе частного дома в Сиднее. 38-летняя Шарлотта Роуз-Энн Хилл жарила барбекю, а затем решила сделать детям сладкое угощение. Во время розжига мангала огонь неожиданно перекинулся на женщину. Ее 11-летний сын и семилетняя дочь начали звать на помощь. Мальчик попытался сбить огонь своей курткой. Из дома прибежал муж Хилл, и вместе с сыном они сумели потушить пламя.

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Женщина получила тяжелые ожоги рук и лица. После первой из нескольких запланированных операций она чувствовала себя хорошо и общалась с детьми по телефону. Однако 10 июля ее состояние резко ухудшилось. Помочь Хилл врачи не смогли. «Мне позвонили, и это был самый страшный звонок, который только можно получить», — рассказала двоюродная сестра австралийки.

Сейчас она собирает деньги, чтобы помочь детям Хилл пережить случившееся и отложить часть средств им на учебу.

Ранее сообщалось, что в Таиланде автомобиль под управлением пожилого мужчины врезался в переходившего дорогу слона и загорелся. Одного из пассажиров спасти не удалось.

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