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19:30, 18 марта 2025Мир

Переговоры Путина с Трампом завершились

Переговоры Путина с Трампом завершились и составили 2,5 часа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом завершились. Об этом сообщает Белый дом, передает агентство Reuters.

Общее время телефонного разговора двух глав государств составило порядка 2,5 часа. При этом данные об итогах разговора различаются. В частности, корреспондент телеканала NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что беседа политиков составила более 1,5 часа.

«Представитель Белого дома сообщил, что телефонный разговор Трампа и Путина завершен. Телефонный разговор продолжался более 1,5 часа», — отмечает телеканал.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил, что Путин и Трамп говорят уже больше часа. Он указал, что беседа проходит хорошо.

Вот это да!
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