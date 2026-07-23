Вьетнамский XTC-03 сравнили с российским БТР-90

«РГ»: Вьетнамский транспортер XTC-03 похож на российский БТР-90

Вьетнамский бронетранспортер XTC-03 похож на БТР-90, который разработали в России в 1990-е годы. Возможности машин сравнила «Российская газета».

Автор напомнил, что сборку XTC-03, который стал первым разработанным во Вьетнаме БТР, начали в феврале. Образец для испытаний показали в мае. Сейчас XTC-03 тестируют на полигоне.

Четырехосный транспортер получил боевое отделение, которое используют на боевой машине пехоты БМП-2. В арсенал XTC-03 входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулемет.

«Подобное техническое решение ранее применялось и на российском БТР-90. Различия состоят в несколько измененной форме башни, а также в установленных новых многоканальных прицелах наводчика-оператора и командира», — говорится в сообщении.

Также вьетнамская машина получила комплекс оптико-электронного подавления, который способен обнаруживать лазерное излучение и автоматически отстреливать защитные боеприпасы.

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» допустил, что перспективный БТР, который разрабатывает КамАЗ, может получить хорошую защищенность.