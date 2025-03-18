Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли

Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли. Об этом стало известно из заявления Кремля после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«В качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в среду, 19 марта, между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек.