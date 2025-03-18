Путин сообщил Трампу о грядущем обмене пленными с Украиной

Путин сообщил Трампу, что 19 марта состоится обмен пленными с Украиной

В среду, 19 марта, между Москвой и Киевом состоится обмен пленными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст 23 украинских бойца с тяжелыми ранениями. На данный момент они находятся в российских медучреждениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал журналистов об окончании разговора Путина и Трампа. Диалог, по словам депутата Госдумы и телеведущего Евгения Попова, длился два часа двадцать восемь минут.