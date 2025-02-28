«Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

США выдали агреман на назначение нового посла России Александра Даричева

Целью состоявшихся переговоров России и США в Стамбуле была задача «восстановить с нуля» полностью разрушенные механизмы отношений двух стран, без которых нельзя в том числе урегулировать конфликт на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

После того как состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, переговорный механизм начинает работать. Ключевое слово «начинает», так как в последние годы он был полностью разрушен и он медленно, но верно будет восстанавливаться Константин Худолей профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, член РСМД

Встреча российских и американских представителей прошла 27 февраля в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Она началась около 10:00 мск, а завершилась в 16:23 мск. Общее время переговоров отличилось необычной продолжительностью, оно составило около 6,5 часов.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, целью диалога было решение проблемы работы посольств и укрепление доверия двух стран.

Худолей подчеркнул, что Россия и США не могут сейчас договориться по каким-либо вопросам без восстановления полноценных отношений. Например, у России до сих пор нет своего посла в Вашингтоне и дипломаты двух стран сталкиваются с большим количеством ограничений. В связи с этим, прежде чем искать компромиссы по глобальным геополитическим сюжетам, нужно решить накопившиеся технические вопросы.

У сторон явно была установка договариваться, а не рвать отношения Константин Худолей профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, член РСМД

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На данный момент о переговорах практически ничего не известно. Кроме кратких сообщений на сайте МИД России и Государственного департамента США никаких деталей не приводится.

США выдали агреман новому послу России в США в ходе переговоров в Стамбуле

В ходе переговоров с Россией в Стамбуле США выдали агреман на назначение нового посла Александра Дарчиева, сообщил МИД России. Как ранее стало известно, именно он возглавлял российскую делегацию в Стамбуле.

В настоящее время дипломат занимает пост директора департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел, а ранее он был российским послом в Канаде. Отъезд дипломата к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Россия предложила восстановить прямое авиасообщение с США и вернуть собственность

Как сообщил МИД России, российская сторона выступила с идеей восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. При этом на сайте Госдепа США о предложенной инициативе ничего не упоминается. Несмотря на это, котировки «Аэрофлота» на торгах начали расти.

В 2022 году США закрыли воздушное пространство для России в качестве одной из первых санкционных мер после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В ответ на это Москва приняла аналогичные меры, предоставляя свое небо для стран Запада только по специальным разрешениям.

Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения Министерство иностранных дел России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, Москва подняла вопрос о возвращении дипломатической собственности, которая была изъята с 2016 по 2018 годы.

Проблема дипломатической собственности в отношениях России и США В период с 2016 по 2018 годы США арестовали шесть объектов недвижимости у России. В частности, были изъяты поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка, а также загородный комплекс в штате Мэриленд. Кроме того, в 2017 году консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были лишены дипломатического иммунитета. А в марте 2018 года было закрыто консульство России в Сиэтле. Многие из этих объектов были приобретены еще во времена СССР. Как указывает российская сторона, США нарушили своими действиями Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. При этом Москва настаивает на возвращении всех шести объектов. В декабре прошлого года замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия «будет капать на мозги» по этому вопросу новой администрации президента США Трампа после его вступления в должность.

США попросили вернуть доступ к банковским услугам

Как отмечается в заявлении Государственного департамента США, американская сторона выразила обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, которые нужны для полноценной работы американского посольства в Москве. Уточняется, что была достигнута договоренность устранить все проблемы с финансированием.

В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях Государственный департамент США

Кроме того, американская сторона сообщила, что Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, которая представляла американскую делегацию, проведут в скором времени еще одну встречу, где дальше будут согласовывать механизмы восстановления отношений. Время и место будут прояснены позднее.

Европа попробует помешать восстановлению отношений России и США

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не всех устраивает диалог между Москвой и Вашингтоном, и представители западных элит попытаются его сорвать. В связи с этим глава государства поручил спецслужбам и дипломатам пресечь любые попытки остановить российско-американские переговоры.

Как уточнил Худолей, США не могут не учитывать, позицию Великобритании, Франции и Германии, которые не хотят восстановления отношений с Россией.

Все это у целого ряда государств не вызывает восторг. Они считают, что та изоляция, которую пытались выстроить вокруг России в 2014 и 2022 годах окончательно рушится Константин Худолей профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, член РСМД

При этом политолог подчеркнул, что между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом достигнута принципиальная договоренность восстановить отношения, поэтому многие проблемы могут быть преодолены.