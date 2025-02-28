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13:44, 28 февраля 2025Мир

В МИД заявили об обсуждении с США восстановления прямого авиасообщения

МИД: Россия и США обсудили в Стамбуле возобновление прямого авиасообщения
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Представители России и США обсудили в ходе состоявшихся 27 февраля переговоров в Стамбуле возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщается в соответствующем заявлении российского МИД.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Дополнительно уточняется, что встреча прошла в «уважительном ключе» и стороны договорились продолжить дальнейшие консультации. Также известно, что стороны обсудили пути упрощения деятельности дипломатических и консульских ведомств двух стран, в том числе в вопросах финансирования.

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