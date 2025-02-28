В МИД раскрыли итоги переговоров России и США в Стамбуле

МИД: РФ и США в Стамбуле обсудили пути преодоления раздражителей в отношениях

Российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле обсудили возможные пути преодоления раздражителей в отношениях, а также согласовали шаги по обеспечению финансирования дипмиссий. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили преодоления многочисленных "раздражителей", которые достались в наследство от предыдущих администраций США. Также согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий двух стран на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — отмечается в публикации МИД.

Дополнительно сообщается, что российско-американские переговоры прошли между директором Департамента Северной Атлантики МИД России Александром Дарчиевым и заместителем помощника Госсекретаря США Сонатой Коултер.

27 февраля состоялась вторая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств, которая проходила в резиденции американского генконсула в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Переговоры делегаций двух стран длились 6,5 часов.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что российско-американские переговоры позволят укрепить доверие между государствами.