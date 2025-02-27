В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

Захарова: Россия рассчитывает, что переговоры с США укрепят доверие стран

Москва рассчитывает, что российско-американские переговоры по проблемам работы посольств позволят укрепить доверие между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Стамбуле сегодня проходит экспертная встреча представителей России и США по поиску путей решения многих, так называемых, раздражителей, которые, к сожалению, сохраняются в двустороннем диалоге (...). Россия рассчитывает, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас к преодолению возникших разногласий с США, укреплению доверия», — отметила дипломат.

Захарова также напомнила, что проблемные вопросы в отношениях стран накопились в результате противоправных действий нескольких предыдущих американских администраций, которые были объединены «русофобской мыслью». Она подчеркнула, что таким образом Вашингтон «нанес ущерб самой структуре дипломатических отношений» России и США.

Ранее в резиденции генерального консула США в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США по вопросам работы посольств. По данным источников, встреча будет проходить не менее пяти часов.