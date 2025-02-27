Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 27 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле по вопросу работы посольств могут продлиться не менее пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Переговоры могут идти порядка пяти часов», — передает агентство слова источника.

Встреча российский и американских представителей началась около 10 утра по московскому времени в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Составы делегаций участников встречи пока не раскрываются.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что делегации России и США проведут переговоры в Стамбуле, где обсудят проблемы в работе посольств двух стран и пути их возвращения к нормальному функционированию.

Также в посольстве США в Турции уточнили, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, вопросы политики и безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше