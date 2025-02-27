Раскрыты подробности переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле по вопросу работы посольств могут продлиться не менее пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Переговоры могут идти порядка пяти часов», — передает агентство слова источника.

Встреча российский и американских представителей началась около 10 утра по московскому времени в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Составы делегаций участников встречи пока не раскрываются.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что делегации России и США проведут переговоры в Стамбуле, где обсудят проблемы в работе посольств двух стран и пути их возвращения к нормальному функционированию.

Также в посольстве США в Турции уточнили, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, вопросы политики и безопасности.

